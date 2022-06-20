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«Гарри перешел черту»: раскрыты подробности конфликта между принцами

20 июня 2022 17:30
«Гарри перешел черту»: раскрыты подробности конфликта между принцами

Как уверены инсайдеры, наследники короны вряд ли смогут наладить отношения.

Принц Уильям все еще обижен на своего брата из-за его резких высказывания в адрес королевской семьи. Как уверен наследник короны, принц Гарри не должен был позволять себе подобного.

На прошедших недавно мероприятиях в честь празднования 70-летия королевы оба ее внука сидели в разных концах зала во время торжеств в соборе Святого Павла и практически не контактировали. Как оказалось, это связано с большой обидой принца Уильяма на брата. Как рассказывает инсайдер, знакомый с ситуацией, наследник Елизаветы считает, что принц Гарри не имел права рассказывать подробности их жизни всему миру. Также принц якобы чувствует, что его предали, ведь только его брат и жена могли понять все особенности их быта.

«Уильям принципиален и считает, что Гарри перешел черту», — цитирует слова инсайдера «СтарХит».

К тому же принца Уильяма задевает, что все откровенные разговоры его брата очень негативно сказываются на их отце. По словам собеседников портала, супруг Меган Маркл знает, кае сильно принц Чарльз не любит драму, но все равно продолжает обсуждение их семьи перед глазами всего мира.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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