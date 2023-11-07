Гарри и Лиза больше не рядом с матерью: народу сообщили о разводе Пугачевой

В пожилом возрасте хочется покоя, уюта и тихой семейной жизни. В свои 74 года Алла Пугачева не может похвастаться такими привилегиями. Судьба долго мотала певицу по миру: несколько месяцев в Израиле, потом недолгая поездка на Кипр. Неудивительно, что после всех мытарств исполнительница решила вернуться на родину.

Сегодня утром артистка прибыла в Москву и укатила на машине в свой замок в деревне Грязь. Звезда стыдливо прятала лицо за платком и кепкой, скрываясь от назойливых папарацци. Прибыла Алла Борисовна одна, без мужа и детей. Поэтому общественность уверена, что не за горами громкий развод.

Певица порядком устала от эпатажного поведения молодого супруга, да и воспитывать 10-летних Лизу и Гарри в таком солидном возрасте уже тяжело. Неудивительно, что Пугачева махнула на близких рукой и вернулась в родные пенаты.