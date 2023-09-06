Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме

Гарри Галкину этой осенью исполняется 10 лет. Из очаровательного кудрявого малыша наследник Примадонны превращается в серьезного молодого человека. С возрастом он все больше становится похож на одну известную всем женщину — долго гадать над ее именем не придется.

Большеглазый стройный красавчик Гарри мало похож на худощавого отца. А вот юную Аллу Борисовну он напоминает все сильнее. Но, чтобы заметить это сходство, необходимо вспомнить, как будущая звезда выглядела в 16 лет.

На фотографии, сделанной во время записи песни «Робот», Пугачевой всего 16 лет. Тогда ее не знала вся страна: лицо певицы стало известным лишь через десять лет, после выступления на «Золотом Орфее». А в подростковом возрасте будущая звезда носила озорную мальчишечью стрижку — точь-в-точь как сейчас у сына. С короткими волосами сходство становится очевидным: мальчик похож вовсе не на таинственную сурмаму, а на саму Пугачеву.