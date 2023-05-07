Гармония и любовь: у этой пары знаков Зодиака восточного гороскопа совместимость 100%

Представители этих двух знаков как будто созданы друг для друга.

Астрологи убеждены - найти свою настоящую любовь можно, если следовать советам звезд. Помощником в поисках станет не только известный всем классический гороскоп, пришедший из античности, но и восточный. Согласно наблюдениям специалистов, наилучшая совместимость свойственна парам с небольшой разницей в возрасте - в них обмен энергией происходит особенно удачно. Одна из таких пар по восточному гороскопу может похвастаться 100-процентным совпадением - их союз можно назвать идеальным.

Тигр и Лошадь

Как говорится, любовь - это смотреть в едином направлении, а не друг на друга. Именно такие отношения связывают представителей двух знаков по восточному гороскопу - Тигра и Лошадь. Это успешный, гармоничный и зрелый союз, в котором партнеры относятся к своей второй половинке с любовью и уважением.

В год Тигра на свет появляются сильные и самодостаточные личности, которые твердо знают, чего хотят от жизни и личных отношений в том числе.

Характер у представителей этого знака сложный, найти с ними общий язык сможет не каждый, однако мудрой Лошади это по силам.

В этой паре каждый ценит свободу и независимость, а потому не станет душить избранника всеобъемлющим контролем. Лошади и Тигру не нужны постоянные доказательства любви в виде подарков, цветов, комплиментов. Куда больше внешней мишуры они ценят поступки и атмосферу в доме.

У представителей этих двух знаков по восточному гороскопу много общих целей в жизни.

И Лошадь, и Тигр мечтают о крепкой семье, о партнере, на которого всегда можно положиться. Идеального избранника они найдут друг в друге, оба готовы поддерживать своего партнера, вместе с ним проходить через трудности.

“Вместе в горе и в радости”, - это про них.

Ни Лошадь, ни Тигр не скажут друг другу в сложной ситуации: “Мне некогда заниматься твоими проблемами”. Они сделают все возможное, чтобы помочь второй половинке, не отойдут ни на шаг, пока не удостоверятся, что все в порядке. Даже на расстоянии они очень трогательно заботятся друг о друге, умиляя друзей и знакомых.

Понимание с полуслова - именно так можно охарактеризовать отношения представителей этих знаков по восточному гороскопу. Они как будто бы читают мысли друг друга, предугадывают действия и желания, становятся единым целым. Окружающие считают их эталонной парой и мечтают о таком же гармоничном союзе.