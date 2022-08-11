Гаркалина и Меньшова «воскресят» на потеху россиянам: вот как это будет

Владимир Меньшов и Валерий Гаркалин вернутся на экраны российских кинотеатров. Спустя 27 лет в прокат вновь выходит легендарная лента «Ширли-мырли», в которой артисты исполнили главные роли.

Премьерный показ запланирован уже на 18 августа. При этом зрителям удастся увидеть не просто фильм, а покадрово восстановленную копию. Как оказалось, мастера специально реставрировали картину, чтобы поклонники смогли насладиться фильмом в максимально высоком возможном качестве.

Как отмечает портал Kulturomania.ru , сеансы «Ширли-мырли» запланированы по всей стране. Таким образом, не только столичные зрители смогут насладиться игрой Веры Алентовой, Олега Табакова, Армена Джигарханяна в знаменитом фильме Меньшова.

Напомним, что впервые картина вышла в прокат в 1995 году. Комедия сразу же стала народным хитом и разошлась на цитаты. Сюжет фильма рассказывает о неожиданной встрече трех братьев-близнецов на фоне поисков дорогостоящего алмаза.