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В «Великолепном веке» платья стоили по $2500: теперь ясно, почему эти 5 нарядов носили и служанки, и султанши (фото)

9 июля 2025 12:48
В «Великолепном веке» платья стоили по $2500: теперь ясно, почему эти 5 нарядов носили и служанки, и султанши (фото)

А некоторые героини даже делили вещицы на троих.

Создатели «Великолепного века» тратили немало денег на костюмы, среди которых были расшитые золотом кафтаны, парчовые платья и роскошные головные уборы. Некоторые из нарядов обходились минимум в 2,5 тысячи долларов.

Естественно, бюджет у команды был не безграничен. Так что внимательные зрители заметили, что героини сериала нередко появлялись в одних и тех же нарядах. Видимо, экономили на гардеробе, чтобы вложиться в декорации и массовки.

Предлагаем взглянуть на 5 таких случаев.

Хюррем и Михримах

Это даже не ляп или оплошность, а очень жизненная ситуация для всех женщин, у кого есть дочки. Да и в принципе кто из нас в детстве не любил заглянуть в гардероб к маме? Вот и Михримах порой носила вещи Хюррем.

Например, верхнее платье с золотой вышивкой. Правда, Михримах выбрала более скромный пыльно-голубой низ, чтобы выглядеть сдержаннее.

В «Великолепном веке» платья стоили по $2500: теперь ясно, почему эти 5 нарядов носили и служанки, и султанши (фото)

Нурбану и Михримах

Казалось бы, уж эти две дамы точно не стали бы делить гардероб! Но нет — то самое эффектное синее платье с золотым узором, в котором Михримах изгоняла Шах-султан из столицы, ранее красовалось и на Нурбану.

Видимо, костюмеры решили, что столь роскошный наряд не должен пылиться в шкафу.

В «Великолепном веке» платья стоили по $2500: теперь ясно, почему эти 5 нарядов носили и служанки, и султанши (фото)

Михримах и Махидевран

Ирония судьбы — в одном и том же платье зрители видели и Махидевран, и Михримах. Последняя надела его на прощальную встречу с Рустемом-пашой, хотя когда-то в этом же одеянии блистала её давняя недоброжелательница, а заодно и сама валиде.

В «Великолепном веке» платья стоили по $2500: теперь ясно, почему эти 5 нарядов носили и служанки, и султанши (фото)

Изабелла и Анна Ягеллонка

Даже заморские принцессы не гнушались чужих нарядов. Платье, в котором Анна Ягеллонка говорила с Хюррем по-русски и дразнила Нурбану, позже «переехало» к Изабелле. Видимо, костюмеры посчитали: раз обе — европейки, то и гардероб у них общий.

В «Великолепном веке» платья стоили по $2500: теперь ясно, почему эти 5 нарядов носили и служанки, и султанши (фото)

От султанш до служанок

Но самый забавный ляп — когда одинаковые платья мелькали у героинь разного статуса. Хатидже, Назенин и даже служанка Фатьма умудрялись появляться в идентичных нарядах. Видимо, в гареме действительно царила женская солидарность — во всём, кроме любви султана.

В «Великолепном веке» платья стоили по $2500: теперь ясно, почему эти 5 нарядов носили и служанки, и султанши (фото)

Ранее мы писали: От судьбы Эсмы-хатун до цвета платья Хюррем: как хорошо вы помните детали «Великолепного века» (тест)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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