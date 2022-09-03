Гардемарины лишь на экране: почему Харатьян и Жигунов терпеть не могут друг друга

Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян прославились благодаря ролям в фильме «Гардемарины, вперед!». Они играли закадычных друзей, но не смогли пронести дружбу через всю жизнь. Сейчас Харатьян открещивается от экс-друга.

Жигунов рассказывает, что всегда очень тепло относился к Дмитрию Харатьяну, и ему самому неизвестна причина их размолвки:

«Харатьян очень много интервью дал по поводу того, что друзьями мы никогда не были, поэтому не знаю теперь, что это было: я с ним дружил, а он со мной, похоже, нет».

По одной из версий, гардемаринов поссорило любовное соперничество – якобы первая жена Харатьяна Марина Буримова приглянулась Жигунову. По другой, виной всему бытовой конфликт. Во время съемок «Королевы Марго» Жигунов отпустил шутку про Дмитрия, что сильно обидело его коллегу.