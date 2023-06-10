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Гардемарин заплыл: Домогаров стремительно набирает вес, и это уже не смешно

10 июня 2023 14:15
Гардемарин заплыл: Домогаров стремительно набирает вес, и это уже не смешно

Актер растерял былую форму.

Внешний вид Александра Домогарова все чаще становится предметом всеобщего обсуждения. Талантливый артист не только неумолимо стареет, но и стремительно обзаводится лишними килограммами.

При виде звезды его фанатам уже не до смеха. По Сети гуляет фотография артиста, сделанная во время работы над второй частью картины «Гардемарины, вперед!». В кадре Домогаров предстал обрюзгшим стариком с выдающимся вторым подбородком. К тому же в глаза бросается его огромный живот и полные пальцы.

Сам актер предпочитает не комментировать ситуацию. Его многочисленным поклонникам остается лишь гадать, почему же артист, который прежде считался секс-символом отечественного кино, вдруг запустил себя до такой степени. Многие уверены, что свое дело сделали вредные привычки. В любом случае официального подтверждения эти домыслы не имеют.

Гардемарин заплыл: Домогаров стремительно набирает вес, и это уже не смешно
Фото: Кадры из фильма «Гардемарины III» (1992), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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