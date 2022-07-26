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Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина

26 июля 2022 18:45
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина

Автомобили - давняя страсть телеведущего.

Максим Галкин избавился от большей части своих автомобилей. За долгие годы знаменитость успел собрать большую коллекцию люксовых иномарок.

Как не раз признавался сам Галкин и его коллеги, он является большим любителем авто. Свой первый гонорар он потратил именно на покупку средства передвижения, которым оказался британский Bentley за 130 тысяч долларов. Позднее он увеличил свою коллекцию, добавив в нее Infiniti, Land Rover, Hummer и другие известные машины. Однако, как оказалось, теперь гаражи телеведущего пустуют.

По данным «Комсомольской правды», после отъезда из страны Галкин предпочел избавиться от большей части своей коллекции. Теперь в его распоряжении осталось лишь два автомобиля: Bentley Arnage и Mercedes-Benz. При этом первую машину телеведущий купил еще в 2003 году и всегда ездил на ней на гастроли по Центральной России. «Мерседес» же знаменитость приобрел спустя пять лет и использовал в личных целях.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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