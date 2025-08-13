Гангстеры в космосе: Тарантино мог сотворить шедевр — «Стартрек» в своей лучшей фазе (но что-то пошло не так)

Квентин Тарантино накануне съемок «Однажды в Голливуде» принес свежую идею в Paramount и продюсеру Джей Джей Абрамсу. Ему приглянулась мысль переснять «Стартрек».

Сценарий должен был написать Марк Л. Смит, известный по «Выжившему». Как только новость разлетелась, легенды франшизы оживились: к проекту с Тарантино готовы были присоединиться Патрик Стюарт и Уильям Шетнер.

Позже стало известно, что к фильму подключатся актеры из версии «Стартрека» с Крисом Пайном. В мае 2019 года работа над сценарием была завершена, и, конечно, фильм планировался с рейтингом R.

Потом что-то пошло не так

В начале 2020 года Тарантино объявил, что отказывается от проекта. Причины могут быть разные.

Во-первых, режиссер планировал снять десять фильмов и завершить карьеру, а «Стартрек» нарушал эти планы. Во-вторых, в Paramount сменилось руководство, что тоже могло не устроить Тарантино.

Одно ясно — это мог быть шедевр. Режиссер не собирался отступать от вселенной оригинального сериала: его проект должен был быть приквелом. Идея перезапуска ему не нравилась, ведь, по его мнению, она обнуляет события легендарного шоу.

Интересно, что он сам называл свой фильм «Криминальным чтивом» в космосе. Саймон Пегг, играющий Скотти, тоже отзывается о невышедшей картине с воодушевлением.

В киноиндустрии это называется полным безумием. Это было именно то, чего можно ожидать от "Стартрека" по сценарию Квентина Тарантино, — делится актер.

Согласитесь, было бы интересно увидеть «Стартрек» глазами Квентина Тарантино. Но, увы, этого не случилось.

