Гамбит советской шахматистки: Netflix лишился миллионов из-за ошибки в «Ходе королевы»

История шахматной легенды, пятой чемпионки мира Ноны Гаприндашвили, в 2021 году неожиданно стала поводом для судебной тяжбы с Netflix, которая окончилась спустя год.

Причиной стал один эпизод популярного сериала «Ход королевы», в котором утверждалось, будто Гаприндашвили «никогда не играла с мужчинами». Эта реплика, на фоне художественного вымысла, задела спортсменку лично: к 1968 году, по её словам, она уже провела партии с десятками сильнейших шахматистов мира, включая Михаила Таля и Бориса Спасского.

Что не так с сериалом?

Сюжет «Хода королевы» строится вокруг вымышленной шахматистки Бет Хармон, которой удается пробиться в мужской спорт. Однако реальность, как оказалось, была не менее вдохновляющей — но про Нону в сериале сказали неправду.

Более того, её назвали «российской шахматисткой», тогда как она всю жизнь представляла Грузию и СССР. По мнению Гаприндашвили, подобная формулировка перечеркнула её реальные заслуги и представила в ложном свете.

«Они пытались создать вымышленный персонаж, который прокладывает путь для других женщин. Но в реальности к тому моменту я уже проложила этот путь», — подчеркнула сама чемпионка.

Чем всё закончилось?

Иск на сумму 5 миллионов долларов был подан в суд США, и Netflix попытался отбиться: «сериал — художественное произведение». Но суд посчитал иначе.

Уже в 2022 году стало известно, что стороны пришли к мировому соглашению. По данным Variety, Netflix выплатил компенсацию, однако сумму не разглашали, но учитывая затраты на суд, стриминг точно лишился миллионов.

Почему этот случай важен?

Юристы подчеркивают: дело Гаприндашвили — редкий случай, когда художество пересекло границу факта. В условиях США, где защита репутации имеет высокий правовой статус, спортсменке действительно удалось доказать, что ложная информация в популярном сериале может иметь последствия даже спустя десятилетия.

Кто поддержал иск?

Анатолий Карпов удивился, как такой промах пропустил консультантов проекта.

удивился, как такой промах пропустил консультантов проекта. Светлана Журова , олимпийская чемпионка, заявила, что «создатели сериала пошли на политическую подтасовку».

, олимпийская чемпионка, заявила, что «создатели сериала пошли на политическую подтасовку». Сергей Смагин из Федерации шахмат Москвы отметил, что юристы, вероятно, были уверены в выигрыше дела.

История с Netflix — прецедент, напомнивший: даже вымышленные реплики требуют фактической точности, когда речь идёт о реально существующих людях. Особенно если эти люди — чемпионки мира, игравшие с мужчинами, когда это было вызовом.

У Квентина Тарантино целый список любимых сериалов — среди них есть даже легендарный ситком и хит от Нетфликса.