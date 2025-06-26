Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гамбит советской шахматистки: Netflix лишился миллионов из-за ошибки в «Ходе королевы»

Гамбит советской шахматистки: Netflix лишился миллионов из-за ошибки в «Ходе королевы»

26 июня 2025 14:15
шахматистка

Изначально речь шла о семизначных цифрах.

История шахматной легенды, пятой чемпионки мира Ноны Гаприндашвили, в 2021 году неожиданно стала поводом для судебной тяжбы с Netflix, которая окончилась спустя год.

Причиной стал один эпизод популярного сериала «Ход королевы», в котором утверждалось, будто Гаприндашвили «никогда не играла с мужчинами». Эта реплика, на фоне художественного вымысла, задела спортсменку лично: к 1968 году, по её словам, она уже провела партии с десятками сильнейших шахматистов мира, включая Михаила Таля и Бориса Спасского.

Что не так с сериалом?

Сюжет «Хода королевы» строится вокруг вымышленной шахматистки Бет Хармон, которой удается пробиться в мужской спорт. Однако реальность, как оказалось, была не менее вдохновляющей — но про Нону в сериале сказали неправду.

Более того, её назвали «российской шахматисткой», тогда как она всю жизнь представляла Грузию и СССР. По мнению Гаприндашвили, подобная формулировка перечеркнула её реальные заслуги и представила в ложном свете.

«Они пытались создать вымышленный персонаж, который прокладывает путь для других женщин. Но в реальности к тому моменту я уже проложила этот путь», — подчеркнула сама чемпионка.

Чем всё закончилось?

Иск на сумму 5 миллионов долларов был подан в суд США, и Netflix попытался отбиться: «сериал — художественное произведение». Но суд посчитал иначе.

Уже в 2022 году стало известно, что стороны пришли к мировому соглашению. По данным Variety, Netflix выплатил компенсацию, однако сумму не разглашали, но учитывая затраты на суд, стриминг точно лишился миллионов.

Почему этот случай важен?

Юристы подчеркивают: дело Гаприндашвили — редкий случай, когда художество пересекло границу факта. В условиях США, где защита репутации имеет высокий правовой статус, спортсменке действительно удалось доказать, что ложная информация в популярном сериале может иметь последствия даже спустя десятилетия.

Гамбит советской шахматистки: Netflix лишился миллионов из-за ошибки в «Ходе королевы»

Кто поддержал иск?

  • Анатолий Карпов удивился, как такой промах пропустил консультантов проекта.
  • Светлана Журова, олимпийская чемпионка, заявила, что «создатели сериала пошли на политическую подтасовку».
  • Сергей Смагин из Федерации шахмат Москвы отметил, что юристы, вероятно, были уверены в выигрыше дела.

История с Netflix — прецедент, напомнивший: даже вымышленные реплики требуют фактической точности, когда речь идёт о реально существующих людях. Особенно если эти люди — чемпионки мира, игравшие с мужчинами, когда это было вызовом.

У Квентина Тарантино целый список любимых сериалов — среди них есть даже легендарный ситком и хит от Нетфликса.

Фото: Кадр из сериала «Ход королевы»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России «Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами Читать дальше 21 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше