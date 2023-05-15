Гамаюн из «Государственной границы» сбежал из страны: причина обескуражит

Александру Денисову нечасто доставались главные герои в кино. Однако когда ему все же удавалось проявить себя и заполучить заветную роль, то результат превосходил все ожидания.

Его самой узнаваемой работой стал многосерийный боевик «Государственная граница». В нем актер сыграл матроса Ивана Гамаюна и полюбился многим зрителям. Красавец с мужественными чертами лица и серьезным взглядом отлично смотрелся в кадре. Но когда наступили 90-е, все изменилось.

Поклонники артиста узнали, что он улетел в Америку, как и многие его коллеги. Люди расценили это как побег из страны, которая переживает не самые лучшие времена. Однако в реальности переезд за океан оказался для Александра вынужденной мерой. У его маленькой дочери обнаружили болезнь Гоше, из-за которой девочка медленно угасала. Заботливый отец остался в Штатах, чтобы лечить наследницу. В итоге он позабыл о былой славе и устроился грузчиком. Позже в его фильмографии все же появились еще две работы, но ни одна из них не сравнится с успехом «Государственной границы».