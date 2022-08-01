Галкину не сумели найти замену: «Лучше всех!» вернется без ведущего

После длительного перерыв в сетку вещания на федеральных каналах понемногу возвращаются известные телешоу. Правда, не обошлось и без перемен. Так, «Пусть говорят», например, стало не ежедневным, а выходит теперь лишь раз в неделю. Другой популярный проект — «Прямой эфир» — и вовсе будет вскоре переработан в новую телепрограмму.

Открытым до недавнего времени оставался вопрос и с шоу «Лучше всех!». Его ведущим был Максим Галкин, который весной покинул Россию. Обсуждалось, что место комика могут занять Нонна Гришаева, Александр Олешко или даже Дмитрий Нагиев. Но, как оказалось, Галкину не сумели найти замену. По данным «Комсомольской правды », «Лучше всех!» вернется в эфир без ведущего. Как будет выстроено общение с талантливыми детьми, станет понятно осенью.

Между тем, программа «Сегодня вечером», которую также вел Галкин, выходит в эфир с Николаем Цискаридзе. Однако артиста в качестве ведущего оценили далеко не все поклонники шоу. Критики сетуют, что Цискаридзе зациклен на себе и не обращает внимания на гостей. А рейтинги проекта показали отток интереса зрителей.