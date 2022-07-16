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Галкина обвинили в предательстве Задорнова: вот что он натворил

16 июля 2022 10:00
Галкина обвинили в предательстве Задорнова: вот что он натворил

Может ли Максим Галкин предать свою жену?

Несколько месяцев назад Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из страны. Пожив немного в Израиле, звездное семейство обосновалось в Латвии, где снимает шикарную виллу. Концертный директор и продюсер Александр Герасимов уверен, что Примадонна обязательно вернется на родину, а уехала она только из-за своего супруга.

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Ходят слухи, что покинуть Россию Аллу уговорил ее муж Максим Галкин. Герасимов эти домыслы не комментирует, зато дает понять, что артист может легко подставить Аллу Борисовну так же, как когда-то сделал с Михаилом Задорновым. Александр рассказывает, что в начале карьеры Галкину сильно помогал знаменитый юморист Михаил Задорнов, однако, набрав популярность, Максим отказался от протянутой руки помощи.

«Галкин через него переступил и пошел дальше. Когда у Задорнова были сольники в Москве, он неожиданно сказал ему: «Я больше не буду с тобой работать». Задорнов, конечно, нашел в срочном порядке ему замену», — цитирует слова продюсера издание Prozvevd.

Герасимов также считает, что Галкин должен буквально молиться на свою супругу, которая сделала его настоящей звездой, а не топить ее в глазах публики.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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