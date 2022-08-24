Галкин заставил остановиться: не поверите, какая актриса выходила замуж чаще Пугачевой

За плечами Аллы Пугачевой четыре брака. Ее семейная жизнь с первыми тремя супругами не продлилась долго. От циркового артиста Миколаса Эдмундаса Орбакаса певица ушла вскоре после рождения дочки Кристины. Брак с режиссером Александром Стефановичем распался через 3 года. А в отношениях с Евгением Болдиным Пугачева провела 8 лет, пока не ушла от него к Филиппу Киркорову.

Казалось, что роман с молодым певцом изменил артистку, ведь она даже обвенчалась с избранником. Но в 2005 году пара развелась. Пугачеву заставил остепениться только союз с Максимом Галкиным. Вместе они уже 11 лет и воспитывают двоих детей. Артистка получила разрешение и на повторное венчание в церкви.

Но оказалось, что была актриса, которая выходила замуж даже чаще Пугачевой. Людмила Гурченко была в ЗАГСе шесть раз. Брак с постановщиком Василием Ордынским закончился спустя 2 года семейной жизни. Несчастливым выдался и союз актрисы со сценаристом Борисом Андроникашвили, от которого она родила дочь Марию. Пара рассталась, когда девочке был годик.

Два года Гурченко прожила с актером Александром Фадеевым, а в 1967 году она вышла замуж за Иосифа Кобзона. Они оба не любили вспоминать о браке, продлившемся всего три года, и называли его ошибкой. Дольше всего звезда находилась в отношениях с пианистом Константином Купервейсом — почти 20 лет. Но уже в 1993 году 58-летняя Гурченко вышла замуж за продюсера Сергея Сенина. С ним она прожила 18 лет до своей смерти в 2011 году.