Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа

Максим Галкин удивил поклонников, показав, как выглядит Алла Пугачева. Вот уже несколько недель знаменитости наслаждаются отдыхом в Юрмале.

Как рассказал артист, он решил записать видео для поклонников во время своей поездки к Лайме Вайкуле. В коротком ролике Галкин не только рассказывает про свои предстоящие концерты, но и показывает Примадонну, которая составила ему компанию в поездке.

«Какая у меня красотка сидит... Я как могу снимаю. Без фильтров, естественная красота», — заявляет гордый телеведущий в своем блоге.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации. Многие отметили красоту 73-летней исполнительницы, а также ее пышущий здоровьем внешний вид. Как пишут фанаты, отдых за границей действительно положительно сказался на состоянии Пугачевой, которая, по ее же словам, уехала из России специально ради лечения. Также поклонники поблагодарили и самого Галкина за публикацию с артисткой, которая в последние месяцы практически не появляется в социальных сетях.