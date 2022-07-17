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Галкин кусает локти? Вот сколько Цискаридзе платят на Первом

17 июля 2022 15:42
Галкин кусает локти? Вот сколько Цискаридзе платят на Первом

В интернете узнали, сколько зарабатывает новый ведущий «Сегодня вечером».

Когда Максим Галкин покинул Россию вместе со своей женой Аллой Пугачевой и их двумя детьми, поклонники артиста начали гадать, кто же заменит его в качестве ведущего популярных телешоу на российском телевидении. Вместе Максима шоу «Сегодня вечером» пригласили вести заслуженного артиста балета Николая Цискаридзе.

Теперь поклонники шоу гадают, сэкономил ли канал на гонораре нового ведущего или же наоборот раскошелился. Блогер Anton S (Антон Суворкин) рассказал, что Николай получает за одно шоу порядка 200 тысяч рублей, а в месяц на должности ведущего у него выходит около 800 тысяч. Сколько точно получал за эту работу Максим Галкин неизвестно, однако источники утверждают, что за участие в другом популярном телешоу, «Один в один», Галкин получал по полмиллиона долларов в месяц, а за свои сольные выступления брал от двух миллионов рублей. Было ли настолько же щедрым руководство программы «Сегодня вечером», остается загадкой.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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