Галина Волчек всю жизнь скрывала страшный изъян: один раз его выставили напоказ

Популярная советская и российская актриса Галина Волчек всегда предстает на публике в элегантных образах. На экране она старалась выглядеть не хуже, но однажды съемочная группа картины ее подвела.

Во время съемок в ленте «Осенний марафон» в 1979 году актрисе не дали просмотреть материал, отснятый с ее участием. В результате Волчек предстала в фильме с заметным изъяном, который всю жизнь старалась скрыть от публики.

В кадре на носу актрисы красуется огромная родинка. Сама Галина Борисовна вспоминает, что эта родинка была у нее всегда, но во время съемок ее замазывали. Почему-то в «Осеннем марафоне» решили отказаться от ретуши, но увидела это Волчек только во время озвучивания.

Артистка так расстроилась, что сразу после выхода из студии звукозаписи отправилась к врачам — сводить злосчастную родинку. На премьеру фильма она не пришла, а досмотреть картину не смогла даже в кинотеатре.