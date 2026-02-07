Галина Ивановна из «Ворониных» готовит плов только так: нежирный, рассыпчатый, Леня легко съет весь казан

Анна Фроловцева, известная миллионам как энергичная Галина Ивановна из «Ворониных», и в жизни — страстный кулинар. Сегодня стало известно, что у 77-летней актрисы выявили нарушения ритма сердца, и ей предписан покой. Но звезда даже в таком состоянии будет радовать домашних своим фирменным блюдом.
В интервью АиФ актриса делилась своими кулинарными секретами и призналась, что её фирменным блюдом стал плов. Научил её этому искусству покойный друг. Сейчас она предпочитает готовить плов с курицей или говядиной, так как баранина, по её мнению, слишком жирная. Учитывая ее состояние, чрезмерная нагрузка опасна.
Актриса, как и ее экранная Галина Ивановна, любит принимать гостей и радовать близких. Чтобы всё успевать, она действует стратегически: делает большие заготовки. С особым трепетом Анна относится к рецепту плова, который готовит по строгим правилам, перенятым у учителя. Она любезно раскрыла его шаг за шагом.
Рецепт плова от Анны Фроловцевой
Главные правила: ничего не перемешивать в процессе, соблюдать равные пропорции мяса, лука и моркови (хотя мяса можно положить и больше) и не накрывать казан крышкой до момента добавления риса.
На казан около 12 литров понадобится: 1,5 кг мяса, 500 мл масла (идеально — хлопкового), по 1 кг лука и моркови, 1 кг риса, приправы по вкусу (зира, барбарис, красный перец).
- Хорошо разогрейте тяжёлый чугунный казан (подойдет и сковорода, если готовите дома). Влейте масло и дайте ему также сильно нагреться.
- Опустите в кипящее масло целую очищенную луковицу. Она почернеет, вобрав в себя все лишние частицы. После этого её нужно выбросить.
- Обжарьте в очищенном масле лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета. Добавьте мясо.
- Когда мясо будет полуготовым, засыпьте морковь, нарезанную соломкой.
- Через 20 минут добавьте щедрую порцию приправ. Тушите ещё 10 минут, затем посолите.
- Как только начнете готовить мясо можно начать тщательно промывать рис под проточной водой. Мойте до прозрачности, иначе плов не будет рассыпчатым.
- Высыпьте рис в казан, снова посолите. Для красивого золотистого цвета актриса добавляет редкую специю, привезённую с Канарских островов.
- Воткните в рис 2-3 неочищенные головки чеснока.
- Аккуратно залейте всё кипятком так, чтобы вода покрывала рис примерно на два пальца. Теперь можно накрыть казан крышкой.
- Когда вода на поверхности испарится, сделайте в рисе лунки тонким ножом. Если нужно, долейте в них кипятка, чтобы рис не пригорал.
Анна признаётся, что ее плов получается изумительным и охотно призывает россиян повторить ее рецепт.