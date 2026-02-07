Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Галина Ивановна из «Ворониных» готовит плов только так: нежирный, рассыпчатый, Леня легко съет весь казан

Галина Ивановна из «Ворониных» готовит плов только так: нежирный, рассыпчатый, Леня легко съет весь казан

7 февраля 2026 14:15
Галина Ивановна из «Ворониных» готовит плов только так: нежирный, рассыпчатый, Леня легко съет весь казан

Рецепт поддержит лайком любой любитель восточной кухни.

Анна Фроловцева, известная миллионам как энергичная Галина Ивановна из «Ворониных», и в жизни — страстный кулинар. Сегодня стало известно, что у 77-летней актрисы выявили нарушения ритма сердца, и ей предписан покой. Но звезда даже в таком состоянии будет радовать домашних своим фирменным блюдом.

В интервью АиФ актриса делилась своими кулинарными секретами и призналась, что её фирменным блюдом стал плов. Научил её этому искусству покойный друг. Сейчас она предпочитает готовить плов с курицей или говядиной, так как баранина, по её мнению, слишком жирная. Учитывая ее состояние, чрезмерная нагрузка опасна.

Актриса, как и ее экранная Галина Ивановна, любит принимать гостей и радовать близких. Чтобы всё успевать, она действует стратегически: делает большие заготовки. С особым трепетом Анна относится к рецепту плова, который готовит по строгим правилам, перенятым у учителя. Она любезно раскрыла его шаг за шагом.

Рецепт плова от Анны Фроловцевой

Главные правила: ничего не перемешивать в процессе, соблюдать равные пропорции мяса, лука и моркови (хотя мяса можно положить и больше) и не накрывать казан крышкой до момента добавления риса.

На казан около 12 литров понадобится: 1,5 кг мяса, 500 мл масла (идеально — хлопкового), по 1 кг лука и моркови, 1 кг риса, приправы по вкусу (зира, барбарис, красный перец).

  1. Хорошо разогрейте тяжёлый чугунный казан (подойдет и сковорода, если готовите дома). Влейте масло и дайте ему также сильно нагреться.
  2. Опустите в кипящее масло целую очищенную луковицу. Она почернеет, вобрав в себя все лишние частицы. После этого её нужно выбросить.
  3. Обжарьте в очищенном масле лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета. Добавьте мясо.
  4. Когда мясо будет полуготовым, засыпьте морковь, нарезанную соломкой.
  5. Через 20 минут добавьте щедрую порцию приправ. Тушите ещё 10 минут, затем посолите.
  6. Как только начнете готовить мясо можно начать тщательно промывать рис под проточной водой. Мойте до прозрачности, иначе плов не будет рассыпчатым.
  7. Высыпьте рис в казан, снова посолите. Для красивого золотистого цвета актриса добавляет редкую специю, привезённую с Канарских островов.
  8. Воткните в рис 2-3 неочищенные головки чеснока.
  9. Аккуратно залейте всё кипятком так, чтобы вода покрывала рис примерно на два пальца. Теперь можно накрыть казан крышкой.
  10. Когда вода на поверхности испарится, сделайте в рисе лунки тонким ножом. Если нужно, долейте в них кипятка, чтобы рис не пригорал.

Анна признаётся, что ее плов получается изумительным и охотно призывает россиян повторить ее рецепт.

Фото: Кадры из сериала «Воронины» (2009-2019) и из фильма «Утренний обход» (1979)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Читать дальше 17 февраля 2026
«Дюна 3: Египетская сила»: голливудский хит почти покадрово повторяет серию «Ворониных» — Костя Воронин против Тимоти Шаламе «Дюна 3: Египетская сила»: голливудский хит почти покадрово повторяет серию «Ворониных» — Костя Воронин против Тимоти Шаламе Читать дальше 16 февраля 2026
Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Читать дальше 15 февраля 2026
«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? «Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше