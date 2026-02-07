Галина Ивановна из «Ворониных» готовит плов только так: нежирный, рассыпчатый, Леня легко съет весь казан

Анна Фроловцева, известная миллионам как энергичная Галина Ивановна из «Ворониных», и в жизни — страстный кулинар. Сегодня стало известно, что у 77-летней актрисы выявили нарушения ритма сердца, и ей предписан покой. Но звезда даже в таком состоянии будет радовать домашних своим фирменным блюдом.

В интервью АиФ актриса делилась своими кулинарными секретами и призналась, что её фирменным блюдом стал плов. Научил её этому искусству покойный друг. Сейчас она предпочитает готовить плов с курицей или говядиной, так как баранина, по её мнению, слишком жирная. Учитывая ее состояние, чрезмерная нагрузка опасна.

Актриса, как и ее экранная Галина Ивановна, любит принимать гостей и радовать близких. Чтобы всё успевать, она действует стратегически: делает большие заготовки. С особым трепетом Анна относится к рецепту плова, который готовит по строгим правилам, перенятым у учителя. Она любезно раскрыла его шаг за шагом.

Рецепт плова от Анны Фроловцевой

Главные правила: ничего не перемешивать в процессе, соблюдать равные пропорции мяса, лука и моркови (хотя мяса можно положить и больше) и не накрывать казан крышкой до момента добавления риса.

На казан около 12 литров понадобится: 1,5 кг мяса, 500 мл масла (идеально — хлопкового), по 1 кг лука и моркови, 1 кг риса, приправы по вкусу (зира, барбарис, красный перец).

Хорошо разогрейте тяжёлый чугунный казан (подойдет и сковорода, если готовите дома). Влейте масло и дайте ему также сильно нагреться. Опустите в кипящее масло целую очищенную луковицу. Она почернеет, вобрав в себя все лишние частицы. После этого её нужно выбросить. Обжарьте в очищенном масле лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета. Добавьте мясо. Когда мясо будет полуготовым, засыпьте морковь, нарезанную соломкой. Через 20 минут добавьте щедрую порцию приправ. Тушите ещё 10 минут, затем посолите. Как только начнете готовить мясо можно начать тщательно промывать рис под проточной водой. Мойте до прозрачности, иначе плов не будет рассыпчатым. Высыпьте рис в казан, снова посолите. Для красивого золотистого цвета актриса добавляет редкую специю, привезённую с Канарских островов. Воткните в рис 2-3 неочищенные головки чеснока. Аккуратно залейте всё кипятком так, чтобы вода покрывала рис примерно на два пальца. Теперь можно накрыть казан крышкой. Когда вода на поверхности испарится, сделайте в рисе лунки тонким ножом. Если нужно, долейте в них кипятка, чтобы рис не пригорал.

Анна признаётся, что ее плов получается изумительным и охотно призывает россиян повторить ее рецепт.