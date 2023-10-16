Гагарина отомстила участнику шоу «Голос. Уже не дети»: ждала до самого финала

Специальный сезон шоу «Голос. Уже не дети» приближается к своему логическому завершению. 20 октября зрители узнают, кто же из юных конкурсантов стал лучшим. В программе случился ряд неожиданностей: многие победители предыдущих сезонов не прошли даже первый этап. Запомнилась фанатам и неприятная история с участием Акмаля Ходжаниязова.

Артист участвовал в пятом сезоне «Голос.Дети» в команде рэпера Басты, а в этот раз выбрал Полину Гагарину. 19-летний узбекский певец успел обзавестись армией почитателей: парень выступает на концертах и выпускает альбомы. Правда, Ходжаниязов не сумел сойтись во взглядах со своей звездной наставницей.

Молодой человек отдал предпочтение песне Лолиты «Раневская». Но Гагарину смутила последняя строчка композиции, которая звучит так:

«Похороните меня за плинтусом».

Вокалист подчинился опытной коллеге и не пропел ее во время выступления. Позже сама Лолита раскритиковала Акмаля Ходжаниязова за отсутствие важных слов в тексте. В итоге парень выбыл из конкурса прямо перед финалом.