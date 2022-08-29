Гагарин носил на руках: Пьеха предала огласке порочную связь с космонавтом

Эдита Пьеха считалась одной из самых привлекательных и обворожительных певиц Советского Союза. Многие приписывали ей романы с известными артистами и другими знаменитостями, в том числе и с Юрием Гагариным. Как оказалось, между Пьехой и первым космонавтом действительно складывались дружеские отношения.

По словам самой артистки, она виделась с Юрием на встречах, которые Центральный комитет комсомола устраивал в подмосковном Переделкино. Там собирались знаменитости, космонавты и люди искусства, однако Гагарин предпочитал проводить время преимущественно в компании исполнительницы. И однажды именно он вызвался отнести певицу на руках, когда та подвернула ногу во время игры в волейбол.

«Он подошел ко мне, взгромоздил себе на спину и поволок меня в медпункт», — вспоминает артистка в беседе с «Комсомольской правдой».

Также Гагарин всегда поддавался исполнительнице во время игры в бильярд. Но никаких романтических отношений между ними не случилось, ведь и Эдита, и Юрий были людьми семейными и хранили верность своим вторым половинкам.