Гафта трясло от злости из-за Яковлевой: вот что стало последней каплей в «Чародеях»

«Чародеи» неслучайно до сих пор считаются любимой новогодней сказкой у миллионов россиян. Во многом это объясняется талантом исполнителей главных ролей в фильме. И мало кто догадывается, что за кадром между советскими звездами бушевали страсти.

Самыми напряженными оказались отношения Валентина Гафта и Александры Яковлевой. Это вносило проблемы в работу, ведь по сюжету их героев связывали романтические чувства. Гафт должен был объясняться в любви, но вместо этого был готов убить коллегу.

Его выводили из себя капризы Яковлевой. Актриса часами сидела на гриме, ругала технических работников, считала, что ей неправильно выставляют свет, и постоянно забывала свой текст. Перфекционист Гафт не мог выдержать такого легкомысленного отношения к работе, тем более что из-за этого ему тоже приходилось переснимать сцены.

В один из таких моментов актер просто набросился на коллегу и начал ее душить. К счастью, он смог сдержать себя, однако после этого заявил, что работать с Яковлевой больше не будет. Создателям картины стоило больших трудов уговорить Гафта передумать. Впоследствии сцены с их героями снимали по отдельности. А любовный монолог актер произносил, обращаясь к людям за кадром.