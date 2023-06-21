«Гадость»: перекроившая себя жена Глеба Клубнички из «Дома-2» ужаснула народ

В полку жертв пластической хирургии прибыло. Ольга Ветер ничему не научилась на чужих ошибках и теперь ужасает народ своей внешностью.

Славу она обрела после того, как засветилась на скандально известном шоу «Дом-2». На проект Ветер пришла вслед за мужем Глебом Клубничкой. У супругов появился сын Михаил, но брак это не спасло. Шесть лет назад пара распалась.

Многие заметили, что после развода с мужем Ветер времени даром не теряла. Экс-участница телестройки принялась перекраивать свою внешность, чтобы приблизиться к стандартам красоты. Ольга не брезгует уколами красоты. К тому же она сделала липосакцию и увеличила грудь при помощи имплантов.

Хейтеры, глядя на новые фото изменившейся до неузнаваемости Ветер, не могут сдержать эмоций. В Сети Ольгу травят за то, что она отказалась от естественности в пользу моды.