Гадость какая: об этом секрете идеальных причесок у пловчих вы точно не догадывались

Синхронное плавание по праву считается одним из самых зрелищных видов спорта в мире. Девушки демонстрируют в воде ловкость и грацию, неизменно восхищая зрителей. Выглядят чемпионки как невероятные красавицы в ярких нарядах с макияжем и всегда идеальными прическами.

Однако секрет их укладки знают далеко не все. Как оказалось, синхронисткам приходится прибегать к нестандартным методам, чтобы волосы всегда были в порядке. И некоторые из них вызывают гадкое чувство отвращения.

Чаще всего спортсменки добиваются нужной фиксации не с помощью стойких косметических средств, а обычным пищевым желатином. Его разводят в воде, а потом наносят данный состав на уже уложенные волосы. Таким образом прическа покрывается плотной пленкой, которая мгновенно затвердевает.

После выступления пловчихи вынуждены тратить по несколько часов, чтобы избавиться от этой укладки. Они размачивают желатин на волосах в горячей воде, прежде чем хорошенько их вымыть.