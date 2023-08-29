Гадкое блюдо из СССР сейчас пробуют только смельчаки: раньше ели вместо мяса и восхищались

Советская кухня подарила множество ярких рецептов. Любители гастрономии приходят в восторг от «Селедки под шубой», макарон по-флотски и других простых, но изобретательных блюд. Однако некоторые из них пугают даже больших любителей застолий.

Так, в один период истории СССР в стране был распространен хошхоног. Это блюдо пришло из Бурятии и представляет собой прямую кишку барана или коня. В течение 24 часов кишки вымачивают и, отварив, подают к столу.

Хошхоног принято есть лишь с солью и перцем, но в некоторых семьях его могли фаршировать другим мясом или овощами. И жители Бурятии, а также некоторых северных регионов осыпали блюдо комплиментами, отмечая его необычный вкус. Но в других регионах хошхоног пугал неподготовленных любителей гастрономии.

В итоге необычный рецепт так и не прижился в стране. Сегодня его можно встретить лишь на родине, а на территории России в большинстве семей даже не слышали о нем.