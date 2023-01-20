Гадалка подтвердила самое страшное: от трагедии с сыном Полякова волосы дыбом встают

Лев Поляков любим советскими зрителями из-за ролей, например, в фильме «Гусарская баллада» и в сериале «Тени исчезают в полдень». Миллионы поклонников следили за его яркими перевоплощениями, но личная драма заставила актера уйти из профессии.

Дело в том, что в 1998 году сын артиста и Инны Выходцевой Никита пропал без вести в Доминиканской республике после цунами. Он работал переводчиком и во время катаклизма как раз был на острове.

Трагедия подкосила популярного артиста, и он полностью отказался от работы. Вместе с супругой они приложили все усилия, чтобы найти наследника, но им так ничего и не удалось. А спустя некоторое время гадалка подтвердила их самые страшные теории: Никита погиб, утонув в океане.

Трагедия все сильнее подкашивала здоровье артиста. И в итоге в возрасте 73 лет он скончался от инсульта в одной из московских клиник.