Гад из «Кавказской пленницы» оказался героем СССР: вот чего не знали об Этуше

Товарищ Саахов, Карабас-Барабас, инженер Брунс, стоматолог Антон Шпак, соратник Овода по революционной борьбе Чезаре — все эти роли принадлежат народному артисту СССР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» и любимому актеру многих россиян Владимиру Этушу.

О том, как и кого играл Этуш, хорошо известно. А вот как он воевал на фронтах Великой Отечественной войны, знают лишь единицы. Между тем боевое прошлое артиста было героическим и чуть было не завершилось трагедией.

Во время войны лейтенант Этуш совершил немало подвигов. Хотя он и был военным переводчиком, а не бойцом первой линии фронта, Владимиру Абрамовичу приходилось не раз ходить в атаку на немцев. За это его в 1943 году наградили орденом «Красной Звезды». И буквально через несколько дней после этого Этуш получил тяжелейшее ранение, которое привело к инвалидности.

После того как в 1944 году он вернулся в театр, Этуш не любил вспоминать о войне. И о героическом прошлом Владимира Абрамовича знали в основном лишь сослуживцы из театра Вахтангова, которому артист отдал всю свою жизнь.