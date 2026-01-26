«Футурама» у нас дома? Глянул новый российский мульт 18+ от автора «Смешариков»: это «Симпсоны» + «Рик и Морти», но есть 3 проблемы

Смотреть дальше и хочется, и колется.

Российская взрослая анимация выходит так редко (мы все еще ждем весь сезон «Киберслава» целиком!), что каждый новый релиз автоматически превращается в событие. Особенно если за ним стоит сценарист «Смешариков».

«Принц Галактики» именно из таких случаев: проект выглядит дерзко и по одной лишь завязке будто собирает в одном котле семейный ситком, космическое безумие и злую сатиру. Интересно – да. Безусловно – нет.

О чём вообще речь

Семье Пардоновых хронически не везёт. Настолько, что новость о внезапном наследстве в виде целой планеты оказывается не спасением, а очередным проклятием.

Гэпос покрыт водой, населяют его разумные дельфины, роботы подняли бунт, а по галактике уже разосланы наёмные убийцы. На стороне людей – андроид Кики и киборг-дельфин Дели. Звучит как безумие? Так и есть. В этом смысле сериал честен с первых минут.

Почему сравниваем с «Симпсонами» и «Риком и Морти»

Параллели возникают почти автоматически. В центре – большая, дисфункциональная семья, где каждый тянет одеяло на себя. Формат – сатирическая фантастика, не брезгующая жёсткими шутками, кровью и абсурдом.

Добавьте галактический масштаб, говорящих дельфинов и корпоративное зло – и ассоциации с «Риком и Морти» напрашиваются сами. А семейный фокус и бытовые конфликты внутри хаоса легко считываются как привет «Симпсонам».

Это не копирование, скорее узнаваемый культурный код – почти как «Футурама», но с уклоном в семейный быт.

Только вот после первых серий мой энтузиазм столкнулся с тремя серьёзными проблемами, на которые, как оказалось, уже активно жалуются и зрители.

Форма против содержания

Рисовка осталась очень «смешариковской» – яркой, чистой, почти детской. Но герои в этой мультяшной вселенной ругаются матом, льётся кровь, а главному герою в первой же серии… отрубают руку.

Проблема в том, что эта жестокость подана так же условно и «стерильно», как и графика, не вызывая нужного эмоционального отклика. Получается странный гибрид, где визуал не дотягивает до уровня заявленного «взрослого» контента.

Слишком предсказуемо

Несмотря на бешеный темп событий, персонажи остаются картонными. Отец – бесхребетный, дед – невыносимый склочный старик (в котором сложно разглядеть описанную в анонсах любовь к семье), остальные члены семьи пока не обрели ни характера, ни мотивации.

Интереснее всех оказываются второстепенные персонажи – андроид Кико и киборг-дельфин Дели. Сюжетные повороты происходят строго по требованию сценария, а не логики, делая историю предсказуемой, жалуется обозреватели с DTF.

18+ ради 18+

Отрубленная рука, упомянутая выше, – идеальный пример того, что с сериалом не так. Жестокость вводится ради самого факта, но не имеет последствий ни для сюжета, ни для психологии героя.

Это создаёт ощущение, что «взрослость» сериала сводится к формальным атрибутам – мату и крови, – но не подкрепляется сложными темами, чёрным юмором или внутренними конфликтами, как у тех же «Рика и Морти» или «Футурамы».

Все равно смотрим

«Принц Галактики» – важный и смелый эксперимент, доказывающий, что взрослая анимация в России существует. В нём есть энергия, безумные идеи и визуальная харизма. Но пока он напоминает красивую, но пустую обёртку.

Сериалу не хватает самой сути «взрослости» – глубины персонажей, острого ума в сценарии и смысла за нагромождением абсурдных событий. Будем надеяться, что в следующих сериях семейство Пардоновых обретёт душу, а их приключения – сердце и мозги.

