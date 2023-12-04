Фрукты те же, напиток другой: вот почему сок в СССР был вкуснее современного

Сейчас такой уже не найти.

В Советском Союзе «Пепси» и «Кола» считались редкостью. На полках магазинов стояла в основном отечественная газировка и большие стеклянные банки с соком.

Яблочный, томатный, сливовый, даже березовый — вариантов было много. Те, кому довелось попробовать напитки, утверждают: на вкус они сильно отличались от современных.

Разница объясняется просто. Напитки в Союзе делали по ГОСТ. Искусственные красители и консерванты не добавляли. Жидкость могла прокиснуть на второй-третий день после того, как банку открыли. Зато действительно была натуральной.

Еще одна причина — строгий отбор плодов. В СССР для соков использовали фрукты и овощи с сахарно-кислотным индексом, равным 16-25%. Для сравнения, сегодня этот показатель составляет 8-12%.