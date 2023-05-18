Фросю Бурлакову хоронили дважды: причина обескуражит любого

Екатерина Савинова известна большинству по роли Фроси Бурлаковой из картины «Приходите завтра...». Судьба отвела актрисе короткий век — она умерла в 43 года.

Дело в том, что Савинову хоронили дважды. Сначала актриса была погребена на самом краю новосибирского кладбища рядом с железной дорогой. Долгие годы за могилой никто не ухаживал, и место пришло в запустение. Памятник заржавел, а сам участок зарос сорняками. Виноваты в этом советские чиновники, которые выделили для актрисы такое неприметное место.

Лишь в нулевых нашлись люди, которые попросили мэрию города перезахоронить любимицу советских зрителей. В противном случае место ее погребения могло вообще забыться и окончательно зарасти травой. Мэрия Новосибирска пошла гражданам навстречу и позволила перенести ее в другое место того же кладбища. Как рассказывают авторы «Комсомольской правды», супруг Екатерины Евгений Ташков тоже дал свое согласие на эксгумацию.

Зато теперь на могиле актрисы есть памятник и фотография, с которой улыбается Фрося Бурлакова. Лишь спустя 36 лет после смерти Савинова обрела свое последнее пристанище.