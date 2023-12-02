Фрося Бурлакова сошла с ума после съемок в этом фильме: в причину сложно поверить

Екатерина Савинова могла сняться в большем количестве достойных проектов, но судьба оказалась к ней жестока. Звезду подкосила страшная болезнь, которой она заразилась из-за рокового стечения обстоятельств.

Во время съемок ленты «Приходите завтра...» знаменитость совершила ошибку, которая стоила ей здоровья. Артистка купила парное молоко и, не прокипятив его, выпила. Впоследствии врачи диагностировали у нее бруцеллез. Коварный недуг дал осложнение на нервную систему.

Дважды в год актрисе нужно было проходить серьезное лечение, она принимала большое количество лекарств. Связываться с тяжелобольной лицедейкой режиссеры не хотели. Савинова страдала из-за того, что стала невостребованной, и от горя сошла с ума.

Она часто жаловалась родным, что слышит в своей голове голоса. Состояние ее было похожим на шизофрению. Излечиться Екатерина Федоровна, которую вся страна запомнила по роли Фроси Бурлаковой, так и не смогла. В возрасте 43 лет народная любимица скончалась.