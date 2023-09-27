Фронтовики недолюбливали одного русского актера: не поверите, узнав, о ком речь

Вадим Спиридонов ушел из жизни в 45, но успел сыграть немало ярких ролей. В кино он дебютировал довольно поздно, но за двадцать лет успел покорить публику своим талантом. Увы, чаще всего артисту доставались роли мерзавцев и злодеев: харизма позволяла ему идеально вживаться в образ. Иногда игра Спиридонова оказывалась даже слишком достоверной.

В дилогии из фильмов «Любовь земная» и «Судьба» Вадим Семенович сыграл полицая Федора Макашина. Это был один из главных антагонистов картины, и получился он у актера невероятно правдоподобным. Поколение фронтовиков люто возненавидело артиста за эту роль. На улицах он нередко слышал ругательства от зрителей. Звезду называли предателем и Иудой, а иногда даже хотели дать по лицу. Но Спиридонов на публику не обижался: считал такие нападки подтверждением, что выполнил работу отлично.