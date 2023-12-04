Фронтовики говорят, что так все и было: этот советский фильм о войне получился идеальным

К 1958 году режиссер Григорий Чухрай уже был известен благодаря своему фильму «Сорок первый». Тогда он начал работу над новой военной картиной «Баллада о солдате». На главную роль молодого Алеши Скворцова постановщик прочил Александра Белявского, но тот отказался, не посчитав ее интересной. Тогда герой достался второкурснику ВГИКа Владимиру Ивашову.

Чухрай заставлял начинающего актера по полной выкладываться на съемочной площадке и часами репетировать за ее пределами. Режиссер хотел создать идеальный фильм о войне: он сам в прошлом был фронтовиком и понимал, что большинство картин не отображало реальность. В своей работе постановщик собирался сделать акцент не на героизме, а на простых отношениях людей на фоне ожесточенных боев.

Идея режиссера удалась сполна. Премьера фильма имела огромный успех. Ленту высоко оценили и ветераны, и те, кто никогда не был на войне. Более того, «Баллада о солдате» завоевала номинации на «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь». Европейская публика в Каннах точно так же рыдала над показанными на экране событиями, как и советские зрители.