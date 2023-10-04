Фронтовики были в ярости из-за этого российского фильма: Меньшов их поддержал

Владимир Меньшов при жизни был очень аккуратен в высказываниях о работе коллег. Он предпочитал не критиковать других режиссеров или талант актеров. Единственным исключением стал определенный российский фильм, который буквально вывел постановщика из себя.

Скандал разразился на премии вручения кинонаград MTV. Меньшов должен был отдать приз за лучший фильм. Как только режиссер открыл конверт и увидел название проекта, он заявил со сцены, что вручать награду он категорически отказывается.

«Это позорище для моей страны!» — приводит его цитату «МК».

Как оказалось, приз должен был достаться фильму «Сволочи». Таким заявлением Меньшова создатели картины оказались шокированы. Однако не только режиссер критически высказывался в их адрес.

Дело в том, что лента была посвящена отряду диверсантов-смертников, который НКВД собрал в годы войны из сложных подростков. Сообщалось даже, что проект имел под собой реальную историческую основу.

Однако фронтовики посчитали продемонстрированные в фильме события антисоветскими. Не было никаких достоверных свидетельств использования детей в военных целях в СССР, зато так часто поступали в фашистской Германии. Меньшов же своим поступком поддержал возмущение и ярость ветеранов.