Фронтовик всех обманул: Меньшов неспроста взъелся на этот фильм о войне

Владимир Меньшов был человеком принципиальным. Об этом красноречиво говорит история, когда в 2007 году режиссер устроил перепалку на премии MTV, отказавшись вручать награду фильму-победителю.

Еще за кулисами постановщик сказал жене Вере Алентовой, что если победу одержат «Сволочи», то он не станет отдавать премию. Так и вышло — в заветном конверте значилось название проекта Александра Атанесяна. Меньшов выбросил бумагу, заметив, что вручать награду такой картине подло.

Подробностями о том, почему Владимир Валентинович взъелся на ленту о Великой Отечественной войне, поделился Дмитрий Харатьян.

«Его подставили», — заметил актер в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Звезда экрана рассказал, что сценарист Владимир Кунин обманул всех. Бывший фронтовик говорил, что своими глазами видел, как детей-сирот отправляли в тыл к врагу, где большинство из них погибали. Позже выяснилось, что в реальности ничего подобного не происходило. Когда правда вышла наружу, автор лишь развел руками — мол, я же писатель, вот и выдумал.

Однако Меньшов, как и многие его коллеги, посчитали случившееся вопиющей несправедливостью. Подобный вымысел опорочил государство страны и историческую память о Великой Победе, как заметил Харатьян.