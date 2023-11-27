Фронтовик стал убийцей: вы видели этого актера из «Офицеров», но не знали о его ужасной судьбе

Георгий Юматов прославился на весь СССР. Благодаря картинам «Офицеры», «Они были первыми», а также службе на фронте он стал олицетворением мужественности и героизма. При этом далеко не все знали, как трагично сложилась судьба артиста в конце жизни.

После того как Юматов перестал сниматься, он жил со своей супругой Музой Крепкогорской в их московской квартире. И весной 1994 года артист потерял любимую собаку Фросю, которая прожила с ним 11 лет. Звезда экрана отправился хоронить питомца, а домой вернулся уже в компании дворника.

Оказавшись за столом, Юматов устроил поминки. Но в конце вечера выстрелил в своего нового знакомого. Как писали СМИ, причиной ссоры стало оскорбление артиста, ведь дворник заявил: он жалеет, что Германия не победила в войне. И Юматов выстрелил из ружья в мужчину.

На скамье подсудимых Юматов не скрывал, что произошло. Два месяца он провел в «Матросской тишине», а после был выпущен, так как его адвокат смог доказать, что выстрел был лишь самообороной. А потом он и вовсе был помилован в честь 50-летия Победы.

Впоследствии же знакомые артиста рассказывали, что на самом деле в мужчину выстрелила Муза, супруга актера, а он взял вину на себя. Но сам актер никогда не комментировал эту ситуацию до конца своей жизни.