Фриске спровоцировала жаркие споры одним фото: касается Платона и Луны
В Сети запахло жареным.
Наталья Фриске год назад впервые стала мамой. У артистки родилась дочь Луна, которую она теперь охотно показывает поклонникам.
Подписчики с большим интересом наблюдают за тем, как растет кроха. Одна из новых публикаций Фриске вызвала особенный ажиотаж. Знаменитости удалось всего одним фото спровоцировать жаркие споры.
Многие интернет-пользователи поспешили заметить, что девочка становится копией своей тети — певицы Жанны Фриске. Другие акцентировали внимание на ее сходстве с двоюродным братом Платоном. В Сети активно обсуждают фото Луны и архивный снимок сына Дмитрия Шепелева. Напомним, что мальчику в апреле этого года исполнилось 10 лет.
Прийти к общему мнению у поклонников так и не получилось.
«А они очень похожи», «Не похожи», «Разные. Мальчик похож на маму и дедушку», «Сын Жанны похож на Диму. Дочка Наташи похожа на маму», — ведут жаркие споры в Сети.