Фриске спровоцировала жаркие споры одним фото: касается Платона и Луны

Наталья Фриске год назад впервые стала мамой. У артистки родилась дочь Луна, которую она теперь охотно показывает поклонникам.

Подписчики с большим интересом наблюдают за тем, как растет кроха. Одна из новых публикаций Фриске вызвала особенный ажиотаж. Знаменитости удалось всего одним фото спровоцировать жаркие споры.

Многие интернет-пользователи поспешили заметить, что девочка становится копией своей тети — певицы Жанны Фриске. Другие акцентировали внимание на ее сходстве с двоюродным братом Платоном. В Сети активно обсуждают фото Луны и архивный снимок сына Дмитрия Шепелева. Напомним, что мальчику в апреле этого года исполнилось 10 лет.

Прийти к общему мнению у поклонников так и не получилось.