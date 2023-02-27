Фриске, Началова, Децл: найдено мистическое объяснение трагическим судьбам участников «Последнего героя»

Догадки вокруг загадочной гибели участников шоу «Последний герой» строят самые разные. Казалось бы, за 20 с лишним лет существования проекта трагических событий не избежать, но число молодых артистов, ушедших из жизни, заставляет поклонников подозревать неладное.

Автором идеи об адаптации международного телепроекта о выживании для российского зрителя был Сергей Супонев. Предполагалось, что он будет и первым ведущим шоу, но через месяц после запуска франшизы он разбился на снегоходе. Тогда лицом проекта стал Сергей Бодров, но и он погиб — через полгода после окончания первого сезона.

Участница четвертого сезона Юлия Началова умерла от заражения крови в 39 лет. Ее напарница по племени игуан Жанна Фриске умерла от рака в 40 лет. Их противник из племени скорпионов — Децл — скончался от сердечной недостаточности в кафе «Пош». Ему было 35 лет.

И первый, и четвертый сезоны снимались в Панаме. Местные утверждали, что острова освящены кровью майя, поэтому духов лучше не злить.