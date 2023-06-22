Фрик какой-то: объявился тайный внук Зайцева, о котором сам модельер не знал 18 лет

Вячеслав Зайцев при жизни нечасто откровенничал о личном. Между тем семейные дела известного модельера были полны драмы. Оказалось, что целых 18 лет стилист даже не догадывался, что у него есть не только две внучки, но и внук.

Единственный сын Зайцева — Егор — решил скрыть от отца, что у него появился внебрачный ребенок. Рассказать правду пришлось, чтобы попросить финансовой помощи.

В одном из интервью модельер вспомнил, что однажды Егор пришел и сказал, что его незаконнорожденному сыну по имени Антон нужно помочь сделать зубы. Так правда и вышла наружу. С внуком модельер поладил и даже вовлек его в семейный бизнес.

Между тем Антон не хайпится на громком имени своего ныне покойного деда. Он избегает внимания публики, много путешествует и увлекается сбором целебных трав. При этом выглядит парень довольно необычно.

На фото в Сети внук Зайцева производит впечатление настоящего фрика.