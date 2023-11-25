Фрейндлих сыграла мальчика без капли грима: получилось в 100 раз лучше, чем ожидали

Алиса Фрейндлих является одной из наиболее ярких и талантливых советских актрис. В отличие от многих коллег, с годами звезда не оставила кино и сцену. Актриса служит в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге, но часто выступает и на других площадках.

В 2005 году Алиса Бруновна приняла участие в Чеховском фестивале в Москве. Специально для звезды режиссер поставил моноспектакль «Оскар и Розовая дама» в честь ее юбилея. Пьесу о 10-летнем мальчике, который болен раком, написал известный французский драматург Эрик-Эмманюэль Шмитт.

Перед Фрейндлих стояла сложная задача: перевоплотиться в умирающего ребенка, прощающегося с жизнью. И зрители, и критики отмечали, что даже без грима актриса мастерски вжилась в образ. Целых три часа звезда держала зал в напряжении и доводила публику до слез.