Фрейндлих назвала ошибку многих, из-за которой придется раскаиваться до конца дней: от слов мурашки по коже
Звезда опомнилась слишком поздно.
Алиса Фрейндлих производит впечатление успешного во всех отношениях человека. Она стала успешной актрисой, женой, матерью, бабушкой и прабабушкой. Но, оказалось, звезда недовольна тем, как прожила свою жизнь.
Артистка призналась, что, как и многие другие люди, совершила большую ошибку, за которую ей придется раскаиваться до конца своих дней. И от искренних слов актрисы, полных сожаления, у любого пойдут мурашки по коже.
Звезда «Служебного романа» горько пожалела о том, что всегда думала, будто все самое лучшее ждет ее впереди. Актриса призвала поклонников никогда ничего не ждать, поскольку это приведет к фатальным последствиям.
«Это чревато потерей времени, впечатлений, реакций, дел. Надо сразу. Как только, так сразу. И не думать, что все еще впереди. Потому что потом опомнишься, но поздно», — подметила знаменитость.