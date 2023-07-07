Фрейндлих назвала ошибку многих, из-за которой придется раскаиваться до конца дней: от слов мурашки по коже

Алиса Фрейндлих производит впечатление успешного во всех отношениях человека. Она стала успешной актрисой, женой, матерью, бабушкой и прабабушкой. Но, оказалось, звезда недовольна тем, как прожила свою жизнь.

Артистка призналась, что, как и многие другие люди, совершила большую ошибку, за которую ей придется раскаиваться до конца своих дней. И от искренних слов актрисы, полных сожаления, у любого пойдут мурашки по коже.

Звезда «Служебного романа» горько пожалела о том, что всегда думала, будто все самое лучшее ждет ее впереди. Актриса призвала поклонников никогда ничего не ждать, поскольку это приведет к фатальным последствиям.