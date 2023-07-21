Фрейндлих должна была сыграть еще одну мымру: обомлеете, кого в итоге выбрал Рязанов

Комедия «Зигзаг удачи» увидела свет в конце 60-х. Публика осталась в восторге от очередной ленты Эльдара Рязанова, оценив в первую очередь игру талантливых артистов. При этом лишь коллеги постановщика знали, что на одну из главных ролей постановщик рассматривал Алису Фрейндлих.

Так, звезда экрана должна была перевоплотиться в Алевтину, «серую мышку». Режиссер уже представлял, как изменит внешность эффектной Фрейндлих, превратив ее в непривлекательную женщину. Но артистка отказалась участвовать в съемках, так как в то время ждала ребенка. И поэтому Рязанов пригласил Валентину Талызину, которая с блеском исполнила непростую роль.

При этом постановщик не отказался от своей идеи. Уже через несколько лет он все же поработал с Алисой Фрейндлих в «Служебном романе», где воплотил все свои мечты и полностью преобразил звезду экрана.