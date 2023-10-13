Фрейд знал, что такое настоящая любовь: многие разочаруются

Зигмунд Фрейд подарил потомкам не только десятки научных трудов, которые полностью изменили психологию. Ученый являлся автором множества афоризмов, которые до сих пор поражают своей точность и мудростью.

Так, Фрейд был уверен, что раскрыл секрет любви. По его мнению, люди связывают себя лишь с теми, кто максимально сильно похож на них самих. И нежные чувства просыпаются в них как раз из-за общих черт характера. При этом психоаналитик не верил в союзы людей из разных классов или с разным уровнем дохода. По его мнению, эти романы были обречены на провал, ведь между такими людьми нет ничего общего.

И поклонники даже спустя годы соглашаются с мнением ученого. Как уверены пользователи Сети, убеждения Фрейда полностью правдивы, хоть и могут разочаровать своей циничностью.