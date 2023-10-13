Фрейд знал, что такое настоящая любовь: многие разочаруются
Психоаналитик дал точный ответ на извечный вопрос.
Зигмунд Фрейд подарил потомкам не только десятки научных трудов, которые полностью изменили психологию. Ученый являлся автором множества афоризмов, которые до сих пор поражают своей точность и мудростью.
Так, Фрейд был уверен, что раскрыл секрет любви. По его мнению, люди связывают себя лишь с теми, кто максимально сильно похож на них самих. И нежные чувства просыпаются в них как раз из-за общих черт характера. При этом психоаналитик не верил в союзы людей из разных классов или с разным уровнем дохода. По его мнению, эти романы были обречены на провал, ведь между такими людьми нет ничего общего.
И поклонники даже спустя годы соглашаются с мнением ученого. Как уверены пользователи Сети, убеждения Фрейда полностью правдивы, хоть и могут разочаровать своей циничностью.
«На все 200% согласен, чем больше живу, тем больше в этом убеждаюсь», — считает публика.