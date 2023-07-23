Фрейд считал, что есть только две вещи, способные разрушить даже самый крепкий брак

С этими испытаниями под силу справиться далеко не всем.

Зигмунд Фрейд оставил после себя не только десятки научных трудов и теории, которые обсуждает весь мир, но и множество цитат. Психоаналитик поделился своими наблюдениями по каждому аспекту взаимоотношений людей, в том числе коснулся и брака.

Так, Фрейд считал, что жизнь кардинально меняется после торжественной церемонии. Ведь, оказавшись мужем и женой, влюбленные больше не наслаждаются лишь общением друг с другом.

«Когда люди женятся, они больше, во многих случаях, не живут друг для друга. Они живут для кого-то третьего, и для мужа вскоре появляются опасные соперники: домашнее хозяйство и дети», — заявлял психоаналитик.

По мнению Фрейда, именно бытовые и рутинные проблемы способны разрушить даже самые крепкие отношения. За постоянными делами супруги забывают о своих чувствах, а недовольство друг другом становится лишь сильнее.

Также и появление ребенка может стать причиной для ссор и даже развода. Ведь маленький член семьи полностью меняет привычный уклад жизни, а так как в большинстве случаев о детях заботятся именно матери, отцы оказываются на втором плане.