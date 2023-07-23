Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фрейд считал, что есть только две вещи, способные разрушить даже самый крепкий брак

Фрейд считал, что есть только две вещи, способные разрушить даже самый крепкий брак

23 июля 2023 18:00
Фрейд считал, что есть только две вещи, способные разрушить даже самый крепкий брак

С этими испытаниями под силу справиться далеко не всем.

Зигмунд Фрейд оставил после себя не только десятки научных трудов и теории, которые обсуждает весь мир, но и множество цитат. Психоаналитик поделился своими наблюдениями по каждому аспекту взаимоотношений людей, в том числе коснулся и брака.

Так, Фрейд считал, что жизнь кардинально меняется после торжественной церемонии. Ведь, оказавшись мужем и женой, влюбленные больше не наслаждаются лишь общением друг с другом.

«Когда люди женятся, они больше, во многих случаях, не живут друг для друга. Они живут для кого-то третьего, и для мужа вскоре появляются опасные соперники: домашнее хозяйство и дети», — заявлял психоаналитик.

По мнению Фрейда, именно бытовые и рутинные проблемы способны разрушить даже самые крепкие отношения. За постоянными делами супруги забывают о своих чувствах, а недовольство друг другом становится лишь сильнее.

Также и появление ребенка может стать причиной для ссор и даже развода. Ведь маленький член семьи полностью меняет привычный уклад жизни, а так как в большинстве случаев о детях заботятся именно матери, отцы оказываются на втором плане.

Фото: Wikimedia
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше