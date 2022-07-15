Фредди Меркьюри 2.0: вышедшего на сцену Билана едва узнали

На днях Дима Билан дал концерт в Сочи. Видео с выступления он разместил в соцсетях. В ролике сильно похудевший певец в белых брюках и жилетке в тон во время исполнения одной из песен высоко поднимает над собой тяжелую стойку с микрофоном.

«Это был незабываемый день», — признался исполнитель.

Пользователи Сети едва узнали вышедшего на сцену Билана. Его поведение на выступлении напомнило им другого известного исполнителя. Некоторые из комментаторов сравнили Билана с лидером рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

«Пожар в кадре», «Энергетика чувствуется даже через экран», «А-ля Меркьюри», «Фредди жив!», «На этот прогиб невозможно смотреть равнодушно», «Новый Меркьюри», «Фредди 2.0. Рок жив!» — написали фолловеры.

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Напомним, несколько месяцев назад у артиста был перерыв в выступлениях. Из-за проблем со здоровьем ему потребовалось несколько операций. Подробностей Дима не сообщил, но, по слухам, речь шла о хронических проблемах с ЖКТ. Судя по тому, как активно Билан вел себя на концерте, он уже успел полностью восстановиться.