Фредди Крюгер без грима не напугает даже младенца: его все обожают

Карьера Роберта Инглунда долгое время складывалась неудачно. Ему доставались малозаметные роли в провальных проектах, а имя актера даже не указывали в титрах. Ситуация круто изменилась в начале 80-х, когда мастер хоррора Уэс Крэйвен предложил Роберту сыграть маньяка в своем новом ужастике.

После выхода «Кошмара на улице Вязов» об Инглунде узнал весь мир. Душегуб Фредди Крюгер, убивающий подростков во снах, стал уникальным в своем роде злодеем. Герой со смертоносной перчаткой быстро стал культовым, и после первой части последовали многочисленные продолжения. Так Инглунд стал звездой мирового масштаба, а заодно и героем ночных кошмаров детей и взрослых.

До сих пор Роберта помнят по роли обгоревшего маньяка в красно-зеленом свитере.

Но в реальной жизни Инглунд — это полная противоположность своего героя. У актера вполне безобидная внешность, а многие даже сравнивают его с Санта Клаусом. 76-летний «Фредди Крюгер» теперь и правда больше похож на фольклорного персонажа, которого обожают все дети.