Фразу «шевели поршнями» придумали еще в Древней Руси: ее истинный смысл вас удивит

Ни о каких механизмах и речи быть не могло.

Один из не самых вежливых способов попросить кого-то поторопиться — это фраза «шевели поршнями». Звучит она грубовато, но кажется совершенно понятной. Поршень — это важная деталь двигателей, насосов и других механизмов. Но, вопреки мнению большинства людей, эти слова происходят вовсе не от инженеров и изобретателей. Так говорили задолго до изобретения паровых машин.

Дело в том, что на Руси поршнями называли совсем другое. Это слово использовали для обозначения обуви, похожей на лапти, но сделанной из кожаных лоскутов. Поршни носили крестьяне, особенно в дождливую погоду или на болоте, ведь они хорошо защищали ноги от влаги.

Соответственно, фраза «шевели поршнями» фактически означала просьбу идти быстрее. Эту фразу использовали еще в старину, она встречается даже в письмах Пушкина. Так что инженеры тут совершенно ни при чем.