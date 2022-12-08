Фразу «Надо, Федя, надо!» хотели вырезать из «Операции "Ы"»: причина вас изумит

Комедия «Операция „Ы“» Леонида Гайдая запомнилась зрителям не только остроумным сюжетом, но и яркими фразами, которые мгновенно ушли в народ. При этом, как оказалось, изначально цензоры планировали вырезать легендарное «Надо, Федя, надо!», что произносит Шурик в исполнении Александра Демьяненко.

Дело в том, что цензоры увидели в безобидной фразе политический намек. В то время в кабинетах Кремля лидера Кубы Фиделя Кастро именовали исключительно как Федю, поэтому осторожные чиновники решили, что такой призыв из уст Шурика точно может быть воспринят как намек и некое послание.

Гайдай же не хотел идти на поводу чиновников, поэтому потратил множество сил, чтобы доказать свою точку зрения. В итоге ему удалось убедить руководство партии, что Федя — это все-таки вымышленный персонаж, который не имеет никакого отношения к Кастро.

Также постановщик отстоял и эпизод, в котором героя Алексея Смирнова вымазывают в черной краске. Цензоры были уверены, что этот момент может быть воспринят как расистский, но постановщик заверил их, что это безобидная шутка, которую необходимо оставить в картине.