Фраза, сказанная близкими, выдала правду о происходящем с Розенбаумом: уже даже не разговаривает
Артиста давно не видели на публике.
Александр Розенбаум в последние месяцы практически исчез из поля зрения. Артист не выходит на сцену и не посещает светские мероприятия. Поклонники начали переживать за здоровье пожилого артиста. Правду о состоянии певца раскрыла его продюсер Белла Купсина.
Женщина сообщила, что летом народный артист взял отпуск, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил. Теперь же он готов вернуться к творчеству и встречам со своими поклонниками. Начал Александр Яковлевич с празднования своего дня рождения. В этот день певец дал большой концерт в Санкт-Петербурге.
Барду уже 72 года, но здоровье его по-прежнему отличное. У Розенбаума насыщенный гастрольный график и море энергии, которой он готов делиться с поклонниками. Поэтому фанатам переживать за любимого артиста пока не стоит.
«Он хорошо себя чувствует», — заявила Купсина в беседе с порталом PopCornNews.