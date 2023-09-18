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Киноафиша Статьи Фраза, сказанная близкими, выдала правду о происходящем с Розенбаумом: уже даже не разговаривает

Фраза, сказанная близкими, выдала правду о происходящем с Розенбаумом: уже даже не разговаривает

18 сентября 2023 08:45
Фраза, сказанная близкими, выдала правду о происходящем с Розенбаумом: уже даже не разговаривает

Артиста давно не видели на публике.

Александр Розенбаум в последние месяцы практически исчез из поля зрения. Артист не выходит на сцену и не посещает светские мероприятия. Поклонники начали переживать за здоровье пожилого артиста. Правду о состоянии певца раскрыла его продюсер Белла Купсина.

Женщина сообщила, что летом народный артист взял отпуск, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил. Теперь же он готов вернуться к творчеству и встречам со своими поклонниками. Начал Александр Яковлевич с празднования своего дня рождения. В этот день певец дал большой концерт в Санкт-Петербурге.

Барду уже 72 года, но здоровье его по-прежнему отличное. У Розенбаума насыщенный гастрольный график и море энергии, которой он готов делиться с поклонниками. Поэтому фанатам переживать за любимого артиста пока не стоит.

«Он хорошо себя чувствует», — заявила Купсина в беседе с порталом PopCornNews.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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