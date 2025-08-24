Меню
«Франкенштейн» Гильермо дель Торо станет одним из самых дорогих фильмов для режиссера — и на то есть веская причина

24 августа 2025 12:48
Мексиканский режиссер планирует выпустить свой долгожданный готический фильм уже в октябре этого года.

Вот уже несколько месяцев «Франкенштейн» Гильермо дель Торо продолжает дразнить фанатов роскошными первыми кадрами со съемок, благодаря которым будущий фильм все больше убеждает всех в не меньшей роскоши своего бюджета — и не просто так.

Собрав звездный актерский состав, в который вошли сразу несколько номинантов на «Оскар» и победителей престижной премии, «Франкенштейн» имеет все шансы войти в список самых масштабных проектов этого года.

К слову, вторым самым дорогим фильмом самого Гильермо дель Торо он уже стал — и теперь режиссер рассчитывает на то, что картина окупит себя (возможно, все-таки не деньгами).

Гильермо дель Торо хочет, чтобы «Франкенштейн» выглядел на все 240 миллионов долларов

Сейчас уже точно известно, что на производство своей будущей картины режиссер потратил около 120 миллионов долларов, что в целом считается баснословной суммой даже для мира, в котором супергеройские блокбастеры стоят куда дороже. Такой бюджет, однако, не сравнится с другой работой дель Торо — «Тихоокеанским рубежом», на который еще в 2013 году потратили 190 миллионов долларов.

Как недавно признал сам дель Торо, при работе над тем или иным фильмом он всегда руководствуется одним и тем же правилом — финальный вариант картины должен выглядеть так, будто на него затратили двойную порцию его же бюджета.

К примеру, тот же «Тихоокеанский рубеж» дель Торо создавал так, чтобы зрители видели его как эпичный боевик с бюджетом в 400 миллионов. «Франкенштейн» же оправдает ожидания своего создателя, если заставит свою публику почувствовать, будто на его производство ушло как минимум 240 миллионов.

У «Франкенштейна» все-таки будет кинотеатральный релиз

Хотя изначально у дель Торо не было планов выпустить новинку в кинотеатрах, «Франкенштейна» все-таки можно будет посмотреть на большом экране — правда, далеко не во всех кинотеатрах. Так, в ограниченный прокат фильм выпустят 17 октября, а уже 7 ноября его можно будет посмотреть на Нетфликсе.

Разница только в том, что в некоторых кинотеатрах покажут расширенную версию «Франкенштейна» — пока что информации о том, где именно ее можно будет посмотреть, в сети нет.

Кстати, самому дель Торо пришлось немало понервничать, когда один из ведущих актеров выбыл из «Франкештейна» — о том, кому изначально досталась роль, можно почитать здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Франкенштейн» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
